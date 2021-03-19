Украина может иметь более развернутый цикл разработки, доводки, испытания и сертификации небольших двигателей. Об этом в программе «Романенко. Беседы» заявил отечественный эксперт, инженер-конструктор авиадвигателей Сергей Корж.
Он отметил: именно в этом заинтересована сегодня Турция. По этому поводу продолжаются интенсивные обмены делегациями, возникают различные темы о сотрудничестве с Украиной. А тем временем Турция скопировала, купив по лицензии вертолетный двигатель «Ханивелл», и локализовала его производство. В декабре турецкий президент открыл дизайнерский конструкторский центр, испытательную станцию.
«Конечно, запорожская школа что-то делает, разрабатывает, совершенствует. Но надо быть более самостоятельными. Например, материалы, заготовки, агрегаты можно делать на территории Украины», - считает эксперт.
К сожалению, львиная доля серьезных уникальных заготовок и материалов до сих пор импортируется из России – страны-агрессора, с которой Украина находится в состоянии военного конфликта.
«По этому случаю возникает большой вопрос ко всем предыдущим правительствам, ко всем реформаторам. Ребята, вы с 2014 года говорили о импортозамещения. Где оно? Это гораздо важнее, чем другие вещи, о которых нам рассказывают».
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Например, в Украине до сих пор отсутствует государственная вертолетная программа.
«Конечно, это неплохо – ремонтировать вертолеты, которые есть в наличии. Начинать с ремонта двигателей, постепенно перейдя к другим запчастям: редуктору, лопастям. Скажите, как может к этому отнестись разработчик? Конечно, он не даст никаких разрешений никому в другой стране. Как можно на этом строить стратегию создания вертолетного производства?», - ставит вопрос ребром эксперт.
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