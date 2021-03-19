Украинскому авиапрому необходима международная кооперация. В этом убежден известный эксперт в сфере авиации и развитии бизнеса, инженер-конструктор авиадвигателей Сергей Корж. В эфире программы «Романенко. Беседы» он поделился своим видением развития украинской авиационной базы.

«В авиации действуют строгие законы, ведь это – безопасность полетов. Самолеты летают над мирными городами. Даже военная техника должна соответствовать определенным нормам безопасности. Это особая сфера, где существует определенный прогресс и в Украине. Мы выходим на международный уровень», - подчеркнул он.

Кстати, добавил эксперт, общество почти не заметило, как 23 февраля президент издал указ о выходе из соглашения СНГ в вопросе авиапрома и производства техники. Наконец преодолена юридическая коллизия, которая была далека от современных реалий и связывала руки украинским производителям.

«В Украине есть проблема развития авиационного режима. В частности, в вопросе сертификации техники, которая к нам прилетает с запада. Совсем не акцентируется тема имплементации нашего авиапрома под европейские нормы, хотя и существует соглашение об ассоциации Украины с ЕС. А на предприятии-разработчике ограниченные возможности и большие проблемы в плане разработки, в первую очередь гражданской техники. Речь идет о «Мотор Сич» и ГП «Прогресс», - говорит Корж.

Он предлагает объективно оценить возможности отрасли и сопоставить их с потребностями рынка.

«Украина большая по численности населения или развития промышленности, но в авиации это – маленькая страна. Существует два крупных центра: Северная Америка и объединенная Европа. Даже отдельно взятые Франция, Германия и Великобритания почти не обладают полным циклом. А Украина тем более», - говорит авиаконструктор и продолжает: над этим надо было давно задуматься и выстроить логику движения в сторону международной кооперации.

Нужны серьезные совместные крупные проекты, которые у государства нет средств. Как следствие – невозможность разработать новую серьезную модель. А ведь прецеденты международной кооперации в мире существуют давно!

Эксперт привел в пример немецкую фирму MTU, которая производит двигатели. За тридцать лет она дошла до очень высокого уровня, на равных скооперировалась с «Роллс Ройс» и другими мировыми брендами. Сегодня это один из ведущих производителей дизельных двигателей в мире.

Напомним, если ты хватанул себя молотком по пальцу, то проблема в руке, а не в молотке, - Золотарев о Китае и «Мотор Сичи».

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