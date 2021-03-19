Россия пошла по пути слабого государства, которому не служит бюрократия – напротив, она поставила его себе на службу. Именно потому там господствует ручной режим управления. А как с этим обстоит в Украине?

О положении дел в программе «Романенко. Беседы» рассказывает предприниматель, писатель, общественный деятель, эксперт по вопросам налоговой реформы Павел Себастьянович.

«Людям, которые не вполне понимают, как устроен наш госаппарат, я советую почитать «Сословную структуру постсоветской России» Симона Кордонского. Там показано, как всё исходит из Российской империи: как там были организованы сословия, и как Ленин после революции своими декретами установил новые сословия, выдал им квартиры, специальное обеспечение, спецпайки… Украина переняла советскую сословную структуру», - говорит гость программы.

По его словам, украинская бюрократия не ставила никаких государственных целей – просто переняла все потоки на себя. Прежние сословия никуда не делись. До сих пор есть сословия «прокурорских», «судейских» и так далее.

«Каждый живёт в своём мире, у каждого свой бюджетный год, каждый выбивает себе финансирование. Всё это с каждым годом нарастает и пожирает все украинские ресурсы», - считает Павел Себастьянович.

Ранее, как сообщает Politeka, он прокомментировал новогоднее обращение президента Владимира Зеленского .