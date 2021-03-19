В ситуации вокруг корпорации «Мотор Сич» во главе угла должны быть интересы Украины, считает инженер-конструктор авиадвигателей, эксперт авиастроения Сергей Корж. Свои мысли о возможной национализации ОАО «Мотор Сич» и перспективах отечественного авиапрома он озвучил в эфире программы «Романенко. Беседы» .

Он вспомнил о известное заявление президента о необходимости провести аудит всех предприятий, имеющих стратегическое значение для безопасности, экономики и обороны страны. Однако он не уверен, что дело доведут до логического завершения.

«Мы уже слышали два года назад в Оборонпроме об аудите интеллектуальной собственности. Где результаты? Трансфер-технологии – с ними никогда не было проблем в публичной плоскости. Сотрудничество КБ «Ивченко Прогресс» с Китаем в части обучения и компетенции в развитии строительства двигателей продолжается более десяти лет, и никогда не возникало вопросов», - рассуждает гость студии.

Он объясняет важность международного партнерства в авиационной отрасли, в частности, в дальнейшей судьбе «Мотор Сичи».

«На этой площадке сошлись интересы супердержав. Одна из них является стратегическим партнером Украины. Китай у нас тоже стратегический партнер, еще и партнер номер один по торговле на сегодня», - говорит эксперт.

Он напомнил, что ожидает от руководства государства понимания проблем отрасли и непосредственно «Мотор Сичи».

«Я смотрю, как формируется политика новой администрации. Еще год назад и пытался достучаться до известных фамилий с предложениями по этому предприятию о поисках компромиссных решений. Осенью 2019 было метание по приезде известного госсекретаря, был хайп по поиску инвесторов. Затем затихло. У меня сформировались предложения. Надо искать компромиссы», - рассказывает эксперт.

Всегда можно сформировать коммерческие творческие проекты как раз на фоне того, что рынок гражданской или, скажем, универсальной техники Китая просто гигантский. И туда идут все производители.

При этом существует возможность для Украины, и прежде всего, для президента, сформировать компромиссные решения. Не нужно ломать вещи, которые уже произошли. Но нужно удовлетворить, хотя и с некоторым уменьшением, интересы всех трех сторон этой истории, считает Сергей Корж.

Напомним, если ты хватанул себя молотком по пальцу, то проблема в руке, а не в молотке, - Золотарев о Китае и «Мотор Сичи».

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