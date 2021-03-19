Политолог Тарас Загородний спрогнозировал возможное назначение на пост премьер-министра Украины экс-премьера Юлии Тимошенко. Об это он рассказывает в своем блоге «Тарас Загородний говорит».

В частности, он утверждает, что для этого есть все основания.

«Сейчас в шорт-листе на должность премьер-министра Украины остается две кандидатуры. Первая – господин Аваков. Вторая – «Птица феникс» украинской политики госпожа Тимошенко», - сообщает политолог.

Вот его аргументы:

«По крайней мере, у нее есть понимание, что делать с самой болезненной проблемой нашего государства – ненормированным ростом тарифов. Она заявляет, что нужно ликвидировать «Нефтегаз», и мы понимаем, что она может сделать это.

История 2004 года, когда наши самые крупные олигархи Ахметов и Пинчук владели «Криворожсталью». Тогда она была реприватизирована и продана на приватизацию.

2008 год. Кризис в стране. Тимошенко была тогда премьер-министром, и где-то через год страна вернулась к экономическому росту.

Из «плюсов» Тимошенко: у нее есть собственная фракция, есть программа и набор психо-волевых качеств, на фоне которых все эти ребята в коротких штанишках выглядят очень бледно.

Как ни странно, в такой конфигурации Зеленскому было бы интересно получить волевого премьер-министра, способного решить проблемы – которые, как снежный ком, валятся и на «Слуг народа», и на конкретно Зеленского. Если и дальше так будет продолжаться, они окажутся в цейтноте. Им придется идти на либо досрочные парламентские, либо на президентские выборы, либо на все вместе. Или, возможно, даже какой-то референдум.

Не исключено, что эти слухи имеют под собой почву. Потому что дальше держать Шмыгаля означает и дальше набирать токсичность для себя. Проблема в том, что голоса в парламенте за отставку господина Шмыгаля есть, но вопрос – кто?», - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее политолог Тарас Загородний рассказал про протекание довыборов в Донецкой области.

Ранее Politeka сообщала, что замглавы НБУ Рожкову подозревают в госизмене из-за найма российских детективов в деле "Приват Банка".

А украинские АЭС и ТЭС вынуждены останавливаться из-за импорта электроэнергии из России и Беларуси, - Тимошенко.