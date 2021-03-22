В программе «Что дальше» на канале «Знай24» политолог, кандидат философских наук, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова рассказала про перспективы касаемо пенсий.

«Мы проходили развал Советского Союза, у многих «сгорело что-то на книжке», кто-то поверил в «МММ». Разные были моменты. Наша банковская система, как «избушка на курьих ножках», шатается или поворачивается к нам задом. Заявление премьер-министра, пускай даже перед студентами и не перед телекамерами, что рассчитывать на пенсию поколению, которое сейчас активно работает, не стоит, во многом настораживает», - отметила Решмедилова.

По словам гостьи программы, люди хотели бы подходить к пенсионному возрасту с какими-то гарантиями. Но после слов Шмыгаля у многих возникли сомнения.

«Есть на лицо практика поколения, которое попало под развал СССР, их «дружно» поувольняли с их рабочих мест. Где-то были проблемы с отделом кадров, у кого-то терялись трудовые книжки, где-то была полулегальная бухгалтерия. И эти люди, выходя на пенсию, сталкиваются с тем, что им светит только «минималка»», - подчеркнула политолог.

Напомним, Politeka публиковала заявление Котенковой, что фактически пенсионерам приходится выбирать: оплачивать коммуналку или покупать еду .