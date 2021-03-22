Наполнение украинского госбюджета похоже на закладывание в ломбард бабушкиного серебра - заложив его единожды либо, ты его хочешь выкупить, либо оно уйдет за бесценок, как украинское имущество.
Об этом сказала политолог Александра Решмедилова в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.
“Достаточно давно ломают голову разные представители политических сил о том, как пополнить бюджет, за счет чего мы можем получить какие-то вливания, особенно на не проедание, на развитие. Это извечная дилемма, не просто где взять, а куда направить эти деньги, чтобы они дали деньги”, - сказала Александра Решмедилова.
Она отметила, что получить деньги можно с помощью реструктуризации долга, списания долгов или реформ.
“Но пока мне больше это напоминает когда несут закладывать в ломбард бабушкино серебро. Это хорошо, но бабушкино серебро имеет ограниченный лимит и заложив его единожды, либо ты его хочешь выкупить, либо оно уйдет за бесценок. И так и с украинским имуществом очень часто. Налоги дополнительные будут отпугивать бизнес, который еще держится на плаву”, - добавила политолог.
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