Наполнение украинского госбюджета похоже на закладывание в ломбард бабушкиного серебра - заложив его единожды либо, ты его хочешь выкупить, либо оно уйдет за бесценок, как украинское имущество.

Об этом сказала политолог Александра Решмедилова в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

“Достаточно давно ломают голову разные представители политических сил о том, как пополнить бюджет, за счет чего мы можем получить какие-то вливания, особенно на не проедание, на развитие. Это извечная дилемма, не просто где взять, а куда направить эти деньги, чтобы они дали деньги”, - сказала Александра Решмедилова.

Она отметила, что получить деньги можно с помощью реструктуризации долга, списания долгов или реформ.

“Но пока мне больше это напоминает когда несут закладывать в ломбард бабушкино серебро. Это хорошо, но бабушкино серебро имеет ограниченный лимит и заложив его единожды, либо ты его хочешь выкупить, либо оно уйдет за бесценок. И так и с украинским имуществом очень часто. Налоги дополнительные будут отпугивать бизнес, который еще держится на плаву”, - добавила политолог.

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