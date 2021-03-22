Проблема роста пенсионного возраста существует не только в Украине, но при таком раскладе в других государствах и средняя продолжительность жизни гораздо выше.
Об этом в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказала политолог Александра Решмедилова.
Прежде всего, Александра Решмедилова отмечает, что проблема роста пенсионного возраста существует не только в Украине, эту реформу проводят повсеместно в мире и часто ее не встречают с радостью. Тем не менее, нужно понимать, для чего ее проводят. «Где-то, в развитых странах, удается увеличить продолжительность жизни, и поэтому продолжают возраст выхода на пенсию», - объясняет она. Итак, достижения современной медицины позволяют это сделать, с другой стороны - ситуация в Украине другая.
Как известно, не так много украинцев ведут здоровый образ жизни и регулярно прибегают к профилактическим мерам. Причиной запущенности человеческого здоровья и короткой продолжительности жизни является, убеждена эксперт, нехватка времени и средств, следовательно, государственная политика. Например, если за рубежом туристические путешествия в пенсионном возрасте - это норма, то в Украине это позволить себе может далеко не каждый. Решмедилова в пример также приводит социальный корзину Франции: она содержит духи, хобби и досуг.
«Мы все чаще уходим от понятия продовольственная корзина, социальный пакет, и переходим к совершенно простым, оптимизированным, примитивизированным категориям», - рассказывает эксперт. Речь идет, например, о пасхальной корзине или борщевом наборе, что является абсолютным минимумом.
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Напоминаем, Решмедилова рассказала о перспективах относительно пенсий.
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