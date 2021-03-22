Сейчас на украинский бизнес идёт давление с двух сторон: рост налогов делает его всё менее выгодным, а ужесточение карантинных мер затрудняет его ведение. Каких последствий можно ждать?

Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует политолог, кандидат философских наук, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического центра «Развитие Украины» Александра Решмедилова.

«Дополнительные налоги отпугнут тот бизнес, который ещё держится на плаву. Это значит, что он будет уходить в подполье – к нему нужно будет прийти, три раза постучать, сказать: «Я от Семёна Петровича», и тебя тихонько куда-то проведут. Все услуги подорожали, потому что повысились тарифы, ведь они заложены в себестоимость», - рассказывает она.

По её словам, сейчас локдаун имеет локальный характер и вводится в отдельных городах и регионах. Когда объявили, что Киев переходит в красную зону, многие надеялись, что это не коснётся области, туда можно будет поехать. Но теперь решено включить в эту зону и Киевскую область. География красных зон увеличивается.

«Не так давно «красной» была только небольшая часть западной Украины. А сейчас красная зона всё быстрее расползается по стране. Остаются только какие-то оазисы, островки свободы», - отмечает гостья программы.

Ранее, как сообщает Politeka , Александра Решмедилова прогнозировала создание коалиции в составе «Слуги народа» и «Батькивщины».