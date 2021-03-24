Заканчивается последний этап Пенсионной реформы 2011 года, которая касалась повышения пенсионного возраста для женщин. Согласно сообщению правительства, Кабинет министров одобрил план мероприятий, связанных с 35-й годовщиной Чернобыльской катастрофы. Об этом рассказала журналистка Катерина Котенкова в блоге «Суть событий» на канале «Знай. ua ».

«В итоге, с 1 апреля этого года женщины начнут выходить на пенсию в 60 лет, а не в 55 лет, как это было почти десять лет назад. Поэтому с апреля и мужчины и женщины будут выходить на пенсию одинаково в 60 лет», - рассказала журналист.

Котенкова рассказала, что в апреле собираются доплатить чернобыльцам. Перерасчет пенсий будет приурочен к 35-й годовщине катастрофы. Правда, пока неизвестно, ни на сколько вырастут выплаты, ни с какого числа.

«Министерством социальной политики, Пенсионным фондом, Государственным агентством Украины по управлению зоны отчуждения будет проработан вопрос об увеличении расходов на пенсии лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и граждан, пострадавших вследствие катастрофы», - сказала журналист.

Котенкова рассказала, что по сообщению правительства, Кабинет министров одобрил план мероприятий, связанных с 35-й годовщиной Чернобыльской катастрофы. Минсоцполитики, Пенсионный фонд, Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения должны проработать вопрос об увеличении расходов на пенсии лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и граждан, пострадавших вследствие катастрофы.

«Это общие фразы, ничего конкретного пока не сказали, но с учетом, что дата Чернобыльской трагедии приходится на 26 апреля, решение правительства будет опубликовано за несколько дней до нее», - резюмировала Котенкова.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Котенковой, что наличные деньги нужно будет разместить на текущих счетах со специальным режимом.