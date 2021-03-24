Почему Украине так необходимо сотрудничество с Международным валютным фондом? И насколько реально продолжение этого сотрудничества?

Ситуацию комментирует финансист, экономист, инвестиционный банкир, менеджер по продажам в инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в программе Яники Мерило «Субъективно с Яникой Мерило» .

«Пока дальнейшее сотрудничество с МВФ реально, но чем дальше, тем менее вероятно. Ведь мы для этого ничего не делаем. А если оно прекратится, будет больно. МВФ нужен Украине не ради самих денег, а чтобы нам и другие давали деньги. Все страны мира живут в долг, и это абсолютно нормально. Кроме разве что Северной Кореи», - отмечает эксперт.

Однако в долг не дают тому, кому не доверяют, продолжает Фурса. Займите деньги у соседа Васи, потом не верните их – и больше Вася вам ничего не даст. В данном случае инвесторы – это и есть Вася, а МВФ – это ваша жена, которая бьёт вас скалкой по голове и заставляет отдавать деньги вместо того, чтобы пропивать их.

«Необходимо помнить, что Вася нужен постоянно. Без него будет очень плохо. А чтобы избавиться от МВФ, достаточно один раз выполнить его программу. Как только мы реформируем свою экономику, условные Васи со всего мира начнут нам доверять и будут давать деньги. И давать не ради благотворительности, а потому что они хотят у нас заработать. Васи станут конкурировать между собой, потому что у них много денег – а таких стран, как Украина, немного. И занимать деньги можно будет под более низкий процент», - подчёркивает Сергей Фурса.

Ранее, как сообщает Politeka , он настаивал на необходимости повышения цен на электроэнергию для населения.