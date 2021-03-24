Введение налога на выведенный капитал приведет к созданию внутренних офшоров для крупного бизнеса.

Об этом сказал экономист и финансист Сергей Фурса в программе “Субъективно с Яникой Мерило”.

“Я против налога на выведенный капитал, потому что, как по мне, это создание внутреннего офшора. Что сейчас происходит в мире - идет борьба с офшорами. Очень серьезная. И офшорам, на самом деле, кирдык в ближайшее время. И что происходит вместо этого - украинский большой бизнес понимает, что он не может больше уходить от выплаты налогов в Украине, пряча их где-то там на Багамах, решил сделать внутренний офшор в Украине. Налог на выведенный капитал для большого бизнеса. То есть, вот эти все олигархи, товарищи, которые по нескольку миллиардов прятали от украинских налогоплательщиков там, сейчас говорят: “Ну, мы их заведем, но вы тоже их не забирайте, оставьте нам их, мы же знаем что с ними делать”, - сказал Сергей Фурса.

Он отметил, что можно было бы сделать налог на выведенный капитал для малого бизнеса, но речь о налоге на выведенный капитал идет для большого бизнеса.

“Не надо повышать налоги, не надо никого давить. Что нам делать с налогами - простота администрирования, опять-таки. Простота. Это то, что у нас всегда сложно. Налоговая должна стать сервисом”, - добавил экономист.

Как сообщала Politeka, Григол Катамадзе заявил, что налог на выведенный капитал – это реинвестирование в развитие украинского бизнеса.

Также Politeka сообщала, что Котенкова заявила о легализации и декларировании наличных средств украинцев, что наличные деньги нужно будет разместить на текущих счетах со специальным режимом.



