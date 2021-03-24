Деньги таможенной службы сегодня находятся у тех бизнесменов, которые хотят или не хотят добросовестно платить налоги.

Об этом сказал экс-глава таможенной службы Анатолий Макаренко в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

“Деньги таможни сегодня находятся у тех людей, которые хотят добросовестно платить налоги, или недобросовестно платить налоги. Или вообще их не платить. А потом деньги таможни оказываются в государственном бюджете или в карманах коррупционеров, воришек всех мастей и так далее. Поэтому, деньги таможни между бюджетом и теми людьми, кто готов или не готов в этот бюджет их платить”, - сказал Анатолий Макаренко.

По его словам, в 2020 году таможня перечислила в госбюджет 358 млрд гривен налогов. Эти налоги платит бизнес, а таможня просто администрирует их и перечисляет. При этом, план поступлений на год несколько раз корректировался и был недобор 40 млрд грн, хотя он мог быть значительно больше до корректировки.

“Но подчеркиваю, год был сложным и тут вопрос не только в том, что таможня недоработала. Наверное, неправильно спрогнозировали”, - добавил Макаренко.

Как сообщала Politeka, Макаренко заявил, что таможенная служба Украины полностью подчинена Министерству финансов.

Также Politeka сообщала, что Смелянский заявил, что в нашей декларации – там лошади с людьми, активы с пассивами, с прибылью.