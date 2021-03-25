В программе «Романенко.Беседы» российский политик-оппозиционер, бизнесмен и экономист Дмитрий Некрасов объяснил потребительские принципы и алгоритмы.

«Вот такой пример: в Турции или в Украине количество машин на душу населения относительно невелико. Да, в Украине сейчас оно выросло. Но по сравнению с Америкой, где почти в каждой семье машина (там почти 800 машин на 1000 жителей), количество не велико. Если кто-то из верхнего среднего класса в бедной стране покупает машину, значит, её кто-то не покупает из нижнего среднего класса. Все равно на эту машину нужно произвести и потратить какие-то ресурсы. А если же мы «вскручиваем» цену на квартиру с видом на «Сентрал-парк», то реальные ресурсы при этом не тратятся, а просто растет цена», - отметил Некрасов.

По мнению эксперта, значительная часть прироста доходов приходится на верхний процент, то есть большая часть роста доходов приходиться на верхушку общества. Люди, которые входят в этот процент, с материальной точки зрения потребления, уже всё имеют.

«Поэтому, большая часть, если они наращивают потребительские расходы, то дальше они могут наращивать только в «перья», то есть: «только у этого мастера буду обслуживаться», «только в этот ресторан буду ходить» и т.д.», - подчеркнул экономист.

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