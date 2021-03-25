Экономист Сергей Фурса высказал свое мнение относительно целесообразности приватизации государственных предприятий в программе «Субъективно с Яник ой Мерило».

На этот вопрос гость программы отвечает однозначно: «Надо и все». Попутно он сравнивает количество государственных компаний в США и в Украине - это всего лишь 3 против тысячи. Можно возразить, вспомнив, что есть стратегические государственные предприятия, но, по мнению Фурсы, их может насчитываться не более 10.

«Государственная компания - это коррупция и это и "ржавчина", что разъедает государственную систему», - убежден эксперт. Следовательно, формируется соотношение: больше государственных предприятий - больше коррупции.

Фурса также рассказывает определенное предубеждение, что засело в головах украинцев: мол, государственные компании относятся прежде всего людям и это дает им свою выгоду. На самом деле нет, все преимущества и выгоды получают чиновники, людям же перепадают разве что какие-то убытки.

Лучшим вариантом для любой компании, считает экономист, является продажа ее инвестору и добросовестная уплата налогов с его стороны, вмешательство же государства - лишнее. По его мнению, государство может выступить в этом плане регулятором, но владельцем - нет.

Напоминаем, Фурса рассказал, почему Украина не может гарантировать защиту инвесторам .