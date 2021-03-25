В программе «Романенко.Беседы» российский политик-оппозиционер, бизнесмен и экономист Дмитрий Некрасов объяснил механизм инфляции актуальный для стран СНГ

«Печатанье денег, приводит к тому, что растут цены на картины, дома и на прочую премиальную вещь. Стоимость этих услуг уходит в «отрыв», но при этом в реальном мире, где живет большая часть людей, инфляции практически нет», - отметил Некрасов.

По мнению эксперта, сейчас многое изменилось: производство стало более гибким. Раньше механизм инфляции был таков, что определенный товар можно было воспроизвести довольно дешево, но, как только на него начинает расти спрос, его не успевают удовлетворить и начинает расти «локальный пузырь», это базовый механизм роста цен.

«Сейчас с интернетом, гибкостью логистики поставок – что угодно можно произвести. К тому же, у нас сейчас большая доля товаров, которая бесплатно скопировалась. То есть, в нашем потреблении доля подобных вещей, которые делаются один раз, а каждая следующая копия в производстве бесплатная, стала больше», - подчеркнул Некрасов.

За словами експерта, если копирование товаров бесплатное, то инфляции на рынках быть не может. Ограниченность ресурсов для производства, разгоняет цены при быстром росте спроса. А когда половина потребляемых услуг, с точки зрения ресурсов, бесплатна, тогда рост спроса не может привести к росту цен.

То есть, чем больше не физических, а виртуальных товаров (фильмы, интернет-услуги и т.д.), тем больше возможности «оккупировать» инфляцию.

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