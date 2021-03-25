Сейчас киловатт-час электроэнергии стоит одну гривну шестьдесят восемь копеек. Будет ли он дорожать дальше, и если да, то насколько?
На вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» отвечает эксперт по вопросам энергетики, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.
«Если коротко – да. На начало года верхний предел по расчётам составлял три с половиной гривны. Гривна шестьдесят пять – это стоимость доставки электроэнергии. Если мы платим за электричество гривну шестьдесят восемь, то доплачиваем три копейки. Если же учитывать производство этого киловатт-часа, то и выходит три с половиной гривны», - говорит эксперт.
По его словам, это вопрос финансовой стабилизации внутри рынка электроэнергии. Сейчас он пока не решён. Следовательно, такая модель и дальше будет генерировать долги.
«Нам будут говорить, что это экономически обосновано – у них нет других источников покрытия кассовых разрывов, кроме увеличения тарифов для населения», - отмечает Валентин Землянский.
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Ранее, как сообщает Politeka, он подчёркивал необходимость разработки запасов газа на сухопутной территории и морском шельфе.
Кроме того, Землянский призвал Украину уйти от советской системы учёта газа.