Сейчас киловатт-час электроэнергии стоит одну гривну шестьдесят восемь копеек. Будет ли он дорожать дальше, и если да, то насколько?

На вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» отвечает эксперт по вопросам энергетики, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

«Если коротко – да. На начало года верхний предел по расчётам составлял три с половиной гривны. Гривна шестьдесят пять – это стоимость доставки электроэнергии. Если мы платим за электричество гривну шестьдесят восемь, то доплачиваем три копейки. Если же учитывать производство этого киловатт-часа, то и выходит три с половиной гривны», - говорит эксперт.

По его словам, это вопрос финансовой стабилизации внутри рынка электроэнергии. Сейчас он пока не решён. Следовательно, такая модель и дальше будет генерировать долги.

«Нам будут говорить, что это экономически обосновано – у них нет других источников покрытия кассовых разрывов, кроме увеличения тарифов для населения», - отмечает Валентин Землянский.

Ранее, как сообщает Politeka, он подчёркивал необходимость разработки запасов газа на сухопутной территории и морском шельфе .