В Украине есть глобальная проблема - коллапсирование украинской экономики. При этом, нет возможности развиваться дальше и обрезаны внешние рынки.

Об этом сказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

“Украинцы будут однозначно на знаменах, на лозунгах, будут, так сказать, бороться за наши с вами интересы. Но давайте очень четко понимать, это проблема глобальная, она системная - это сжимание, коллапсирование украинской экономики. Это невозможность развиваться дальше, это обрезание внешних рынков, в первую очередь - потеря российского рынка, с которого кормились наши олигархи”, - сказал Валентин Землянский.

Он подчеркнул, что было потеряно 14 млрд долларов на экспорте в Россию и страны СНГ. При этом, на европейском рынке Украину не сильно ждут.

“С Китаем мы видим, как мы мощно наращиваем любовь и дружбу. “Моторсич”, “Хуавей”, лезем в японо-китайский конфликт в Южном море, нас там тоже сильно ждали, наше мнение сильно спрашивали. И Россия уже ведет переговоры относительно замещения украинского зерна. А мы, на секундочку, извините, получали порядка 7 млрд долларов от экспорта, Китай наш первый торговый партнер”, - добавил Землянский.

По его словам, также будет накал отношений между Украиной и Китаем из-за их сотрудничества со временно оккупированной Республикой Крым.

Как сообщала Politeka , нардеп заявил, что Шмигаль игнорирует обращение Зеленского и отказывается останавливать импорт тока из России и Беларуси .