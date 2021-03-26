В рамках конфликта Китая с Украиной по поводу «Мотор Сич» произошло нарушение со стороны последней договоренностей государств, а также прав инвесторов.

Подробнее об этом рассказала в программе «А как на самом деле?» блогерка Мирослава Бобровская, а также предположила, чем это обернется для Украины в результате и насколько он будет серьезным.

Как известно, этот спор вокруг «Мотор Сич» с Китаем сложился не без давления и настояний со стороны Соединенных Штатов. «США удовлетворяет свои амбиции и стратегические задачи, манипулируя Украиной», - убеждена Бобровская и отмечает, что в результате Украина может потерять значительную сумму денег.

Блогерка рассказывает, что к этому привело и как это происходило. Сначала правительство просто тормозило подписание договора, согласно которому «Мотор Сич», ведущий производитель авиадвигателей и газотурбинных установок, продается инвесторам из Китая. Но дальше решением СНБО ввели санкции против них, а потом и вовсе решили национализировать «Мотор Сич». Так, Шевченковский райсуд забрал и все имущество, и все акции предприятия.

Украинская власть в то же время заявляет, что национализация происходит цивилизованно, а владельцы получают компенсацию. Но Бобровская это отрицает: «решили пойти по самому беспредельному пути - аресту активов и передачи АРМА». В то же время она считает, что, учитывая менталитет китайского народа, прощения ждать не стоит.

Ответ Китая, в принципе, долго ждать и не пришлось - начался арбитражный спор на сумму 3,5 млрд долларов, а недавно она выросла на 100 тысяч. Так КНР защищает права своих бизнесменов. Далее, рассказывает блогерка, Украина, а еще раньше США, ввели против компании Skyrizon санкции. «Skyrizon - это та самая компания, которая ведет сейчас в международном арбитраже инвестиционный спор», - добавляет она.

Эти действия полностью одобряет руководство Китая, следовательно, делает вывод Бобровская, спор по поводу «Мотор Сич» вышел на уровень государства. Они со своей стороны ведут серьезную подготовку: наняли профессиональные международные компании для защиты своих интересов, опыт которых в подобных делах колоссальный. Речь идет о WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird. Кроме этого, они обратились и к юридической компании Arzinger как специалисту по украинскому праву, повышение суммы возмещения - их инициатива.

Бобровская сообщает, что международные юристы не видят возможности Украине победить в этом споре. Ее шансы оценивают низко, ведь факт нарушения договоренностей государств и прав инвесторов очевиден. «$ 3,6 млрд денег украинских налогоплательщиков идут из нашего бюджета», - констатирует она. Кроме финансовых потерь, Украина теряет еще важного партнера в сфере торговли.

Напоминаем, Бобровская заявила, что Китай открыто и демонстративно перенаправил свой курс на Россию .