Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, какие изменения тарифов ждут нас в апреле, а также какие нововведения в сфере медицины увидят украинцы.

«С 1 апреля цены за газ уйдут в "свободное плавание". Стоимость кубометра, вероятно, не будет выше 6,99 грн за куб. Компании не могут произвольно устанавливать цены, существует определенный алгоритм расчета. Если цены на европейских хабах снижаются, то было бы нелогично, чтобы у наших поставщиков они повышались.

Она отметила, что когда речь идет об апреле, мае и дальше, то тенденция будет к снижению стоимости. Конечно, поставщики каким-то образом будут компенсировать потери. Но так, чтобы взять и установить цену, которая намного превышает 6,99 грн – это вряд ли.

«Что касается тарифов на электроэнергию, то с 1 апреля, скорее всего, они останется на уровне 1,68 грн за кВт/ч, но в будущем к росту тарифа нужно обязательно готовиться. Так сказал премьер Шмыгаль», - рассказала Котенкова.

По поводу медицины журналистка отметила, что Минздрав с 1 апреля повысит тарифы на лечение онкозаболеваний в Программе медгарантий, которая начнет действовать со следующего месяца. Проект постановления, которое планируется утвердить в ближайшее время, с апреля 2021 года вводит новый тариф и новый пакет по онкогематологическим заболеваниям, а все тарифы по онкозаболеваниям значительно повысятся.

«Что здесь могу сказать, нет чтобы помогать людям, так делают еще дороже. Кстати, медицина вскоре может стать полностью платной. Если примут соответствующий законопроект», - говорит Котенкова.

Она также рассказала, что с 1 апреля на ведение беременности в амбулаторных условиях будет предусмотрен отдельный пакет. Со следующего месяца роженица получит возможность совершенно бесплатно пройти наблюдение беременности - от взятия на учет до разработки индивидуального плана ведения беременности согласно группе риска и его выполнение. Кроме того, украинки смогут пройти необходимые лабораторные анализы и инструментальные обследования.

«Далее, с 1 апреля в Украине запустят воздушную скорую помощь. Ну, по крайней мере обещают запустить. Пилотная система аэромедицинской эвакуации и авиационной транспортировки анатомических материалов заработает во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях. Планируется, что вскоре система аэромедицинской эвакуации охватит всю Украину», - рассказала Котенкова.

Она выразила надежду, что такая система поможет спасти много человеческих жизней. Правда, сколько все это будет стоить - пока не понятно, отметила журналистка.

Ранее Politeka сообщала, что Котенкова рассказала о проблемах из-за ужесточения карантина.

Она также заявила, что в то время, как у одних пенсионеров пенсии увеличиваются, другим могут приостановить выплаты.



