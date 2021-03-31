Львовские больницы готовы принять на работу любого человека с медицинским образованием. Мэр Андрей Садовой призвал врачей приезжать во Львов, чтобы помогать пациентам с COVID-19.

В программе «Чаплыга. Без вопросов» политолог Михаил Чаплыга рассказал о вероятных проблемах от трудовой миграции и провел параллель с Римской империей.

«В свое время это было в Римской империи. В Римской империи было всё просто: люди не могли конкурировать с сенаторами и рабовладельцами. Соответственно, их труд был неконкурентоспособный. И тогда простым жителям Римской империи нужно было бросать свои земельные наделы и их захватывали сенаторы. А куда ж податься безземельному? Безземельных и в армию не брали. Они потянулись в Рим. Безземельные основали там люмпен, они начали жить в огромных общежитиях «без окон и дверей». Там было очень страшно, и была антисанитария», - рассказал Чаплыга.

Таким образом, Чаплыга проводит параллель с нынешними событиями, а именно с призывом мэра Львова Андрея Садового к медикам, чтобы те приезжали. Суть в том, что отъезд медиков из своих районных центров приведет к значительной потере кадрового потенциала, что в свою очередь означает, что там некому будет лечить людей. Ещё важный момент, что такому примеру могут последовать и главы других городов, что только увеличит объем катастрофы.

«В след за медициной, точно такое же может наступить и в образовании. Например, захочет какой-то мэр города, чтобы у него были хорошие школы, чтобы люди приезжали, и была рабочая сила. Ну, начали с медиков, а потом давайте лучших учителей переманивать. А ведь у нас много хороших учителей в маленьких городах, селах, которые хотели бы себя реализовать. А что же останется в маленьких городах? Да ничего», - подчеркнул Чаплыга.

Напомним, Politeka публиковала заявление Чаплыги, что язык бесполезен без носителей, идей, культуры и науки.

Ранее для Politeka Чаплыга рассказал о протестах под ОП.