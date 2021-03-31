Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал о перспективах и актуальной ситуации относительно изготовления собственных боеприпасов Украиной.

«Стрелковые боеприпасы мы не производим, за исключением проектов, которые сейчас реализует винницкий «Форт» для стрелкового оружия. Но, когда мы говорим о боеприпасах крупных калибров, то втыкаемся в то, что создание боеприпасов это направление, которое требует изменений в металлургии, химии и определенных технических решений», - отметил Згурец.

По словам эксперта, Украина пока что только подходит к поиску методов решения этого вопроса. И в направлении развития области изготовления боеприпасов, прогресса у нас немного.

«Мы зависим от внешних поставок и когда мы говорим о переходе на стандарты НАТО в крупных размерах, мы понимаем, что это технологические изделие, которое пока, на текущей промышленной базе, мы реализовать не можем. Мы стараемся повторить определенные советские боеприпасы, с точки зрения пороха, корпуса и взрывчатых возможностей», - сказал Згурец.

По мнению гостя программы, даже в нынешней ситуации Украина «наступает на грабли» с точки зрения организации процесса, бюрократии, равнодушия и предательства.

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