В следующем году власть может опять столкнуться с тарифными майданами. Так в программе «Суть событий» для канала Знай.ua заявила журналистка Катерина Котенкова, которая объяснила, почему протесты прекратились, хотя цены не уменьшились.

Как пишет ДС Ньюз, происходящее можно объяснить несколькими факторами. В частности, в начале года ожидалось, что газ может подорожать с январских 9,6 грн за куб.м до 12 грн за куб.м в феврале. Также разгар отопительного сезона однозначно более подходящее время для тарифных протестов, чем начало весны.

«И в-третьих, часть людей наверняка понимает, что, как и указано выше, более высокие суммы за коммуналку – все же результат потребления больших объемов ресурса (из-за морозов), а не изменения цен на них», - говорит Котенкова.

По мнению журналистки, не исключено, что в январе тарифные протесты также подначивались заинтересованными политическими силами, которые в свою очередь понимают, что раскачивать общество по этому вопросу весной уже поздно.

«Но думаю, это не значит, что вопрос закрыт. Проблемы на энергетическом рынке никуда не исчезли, в том числе с монополистами в поставках газа и электричества. А это значит, что в отопительном сезоне 2021-2022 власти рискуют столкнуться с новой волной протестов», - говорит Котенкова.

Она отмечает, что тарифы удалось немного удержать исключительно благодаря ограничениям цен на газ для бытовых потребителей, но власти их отменяют. И теперь поставщики должны спрогнозировать ситуацию и предложить населению годовой тариф по умолчанию. І здесь многое зависит от того, какие цены будут выставлены.

«Так что следующий отопительный сезон, думаю, будет не менее напряженным», - считает Котенкова.

Как сообщала Politeka, ранее Котенкова рассказала о рисках для работающих за границей украинцев.

Она также заявила, что в то время, как у одних пенсионеров пенсии увеличиваются, другим могут приостановить выплаты.