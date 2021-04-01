Политолог Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга. Без вопросов» рассказал о первом опыте пенсий в кайзеровской Германии, передает Рoliteka.net

«Солидарную систему ещё когда-то давно придумали в кайзеровской Германии. Тогда шла индустриальная революция. Были капиталисты и были наёмные рабочие, которые массово мигрировали и жили в общежитиях. Этим рабочим вечно что-то не нравилось, и они требовали улучшения труда. В общем как всегда: злые капиталисты не давали рабочим реализовывать свои права, а трудящие вечно «выбивали» капиталистов», - отметил Чаплыга.

Политолог продолжил, что тогда придумали гениальную схему, которая называется «пенсии». Причем солидарную пенсионную систему. Система заключается в том, что трудоспособное поколение, которое работает, отчисляет какой-то процент в казну, из которой содержатся те, кто не может уже работать.

«То есть, когда работало старшее поколение, оно растило детей и вкладывало в них. Потом, когда это поколение теряло трудовую способность те, в кого они вкладывали, могли поддерживать старшее поколение, а также и своих детей», - подчеркнул Чаплыга.

По словам ведущего, рабочее поколение, оплачивая налоги, поддерживало систему образования, которая обучала их детей. И в этот момент, отдавая в пенсионный фонд какой-то процент, они обеспечивали нетрудоспособное население. Таким образом, немцы решили, что это будет гарантировать стабильность государству, потому что вечные бунты и протесты разрушали индустриальный потенциал.

«Нужна была какая-то стабильность. Они могли протестовать против работодателей, но не уничтожать институты государства. Знаете, как у нас ходят по субботам штурмовать парламенты, когда там никого нет, по сути, они штурмуют институты государства. Не власть временную, а именно постоянные институты государства. Так вот, чтобы такого не происходило, в кайзеровской Германии сказали: если вы будете разрушать институты государства – вы потеряете пенсию», - сказал Чаплыга.

По мнению ведущего, эта схема была рабочая и её начали применять во всем мире.

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