Политолог Тарас Загородний сообщил, что много манипуляций происходит вокруг закона о земле, согласно которому украинский земельный рынок становится открытым. На вопрос, стоит ли воспользоваться опытом Польши, он ответил в своем блоге «Тарас Загородний говорит» .

Прежде всего политолог обращается к примеру Польши: согласно ее законодательству, продажа земли иностранцам строго запрещается, а ее использование фермерами - регулируется. Инициатива покупки земельного участка даже с видом на жительство наталкивается на определенные преграды. В частности, Загородний рассказывает о вопросах довольно неприятного и детального характера: о существовании бизнес-плана на долгий срок, о цели покупки, об опыте работы с землей.

«Свободного рынка земли по принципу "пришел, купил" в Европе нет», - констатирует он.

Так же законодательство Польши регламентирует и контролирует продажу земельных участков. Во-первых, банк и другие подобные структуры не имеют никакого преимущества в этом вопросе. «Первый, кому ты должен предложить землю, - сосед-фермер, местная община или церковь», - объясняет Загородний.

Французское законодательство в этом плане проявляет еще большую жесткость. В частности, владелец земли должен на ней и работать. Политолог объясняет, что так государство хочет обеспечить существование среднего класса, который и занимается изготовлением продукции.

Политика Украины в этом вопросе значительно отличается от Европы. В то время, как украинцы выезжают на заработки, их землю делят между собой крупные агрохолдинги. Спекулянтов интересуют только участки земли побольше для сдачи в аренду. Но никакой прибыли не имеют те, кто обрабатывают землю, работающих на ней, а налоги - платят. Выигрывают только банкиры и холдинги, которых совершенно не интересует уровень и качество украинской продукции. «В результате все доходы будут снова за границей», - заключает Загородний.

Напоминаем, Котенкова рассказала о проблемах на энергетическом рынке .