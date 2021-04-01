Соучредитель аналитического центра «Украинский институт будущего», шеф-редактор аналитического портала «Хвыля» Юрий Романенко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что некоторые отрасли выигрывают от локдауна.
«Определенные отрасли выигрывают. Все, что связано с виртуализацией, те, кто переориентировались на доставку, удаленку… Они в общем-то нормально выживают. Те, кто не могут переориентироваться либо не имеют такой возможности, конечно же, имеют множество проблем», - говорит эксперт.
Он также рассказал о своей беседе с главным редактором интернет-издания Trigger Анатолием Якименко, который предложил выход из сложившейся ситуации.
«Когда мы понимаем, что у государства нет ресурсов, когда мы понимаем, что государство в принципе очень неадекватно в своих шагах… Единственное, что оно может – не мешать и позволить людям самостоятельно принимать решения делать то, что зависит от них. Суть его (Якименко, - ред.) предложения заключается в следующем: те, кто хотят и могут сидеть дома – пусть сидят. Государство должно помочь с доставкой продуктов, если это пенсионеры. Создать какую-то инфраструктуру и в эту инфраструктуру кидать деньги для того, чтобы какие-то волонтеры, которые возят с супермаркетов продукты, чтобы у них были средства для существования. И тогда мы уже уменьшаем количество людей, которые находятся на улице. Это первое.
Второе – всем остальным разрешить заниматься своей деятельностью, заниматься работой и всем остальным, и тогда экономика по крайней мере поддерживается ресурсно. И тогда мы как-то можем пропетлять с меньшими потерями», - сказал Романенко.
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