РНБО прощупывает тенденции на грядущие выборы, в тренде – левые политические взгляды. Об этом идет речь в новом блоге политолога Тараса Загороднего «Тарас Загородний говорит». В частности, он рассказал о новом направлении в деятельности команды президента Зеленского, лозунге «Недра – народу!» и «левых» решениях.

«Они выходят с идеей, что у украинца должен быть экономический паспорт, и он должен получить процент ренты от земли. Идея интересная. Она реализована, например, в Саудовской Аравии и других арабских странах, которые богаты нефтью. Там каждому гражданину сразу после рождения выдается какая-то часть ренты, право на бесплатное обучение – большой социальный пакет», - поясняет эксперт.

Идея целесообразная, но есть нюансы.

«Например, цена на железную руду, которая у нас добывается, колеблется от 150 до 170 долларов за тонну. Нужно ли здесь брать ренту? По логике, если поменять понятие «железная руда» на «нефть», оно имеет право на жизнь», - рассуждает Загородний.

В Украине есть много других месторождений полезных ископаемых. «Например, огромное месторождение лития. А это аккумуляторы для «Теслы», например. И каждый гражданин может получить свой кусок от этой прибыли. У нас есть титановое и циркониевые месторождения. Понятно, что было бы лучше, если бы продавалась готовая продукция. Но идея ренты, которую они ухватили, может сыграть против оппонентов Зеленского», - говорит автор блога.

Он объясняет необычные для Украины решения тем, что президент не успел стать частью сложившейся политической системы.

«Хочу огорчить оппонентов Зеленского. Если они реализуют такой лозунг – ребята, вы можете ему опять проиграть! Ну, не с таким разгромным счетом, как это было в 2019 году. Но они копают очень правильно. Смогут ли они его реализовать? Хотя ход мыслей у них очень правильный», - делает вывод политолог.

Напомним, Politeka.net сообщала: Правительство отвлекает внимание украинцев, заявляя о снижении цены на газ, но при этом намеренно «забывает» про рост других тарифов.

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