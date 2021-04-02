Предложение ввести накопительные пенсии напрямую связано с тем, что Пенсионному фонду не под силу осилить выплаты.

Об этом заявила журналистка Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua, а также объяснила, почему другие варианты еще больше возмутят общество.

Журналистка подсчитала, что из-за решения Кабинета министров выплатить надбавки не в июле, а в октябре, потери украинских пенсионеров в целом составят по 1200 гривен на каждого, чей возраст в диапазоне 75-80 лет. «Главная причина - сэкономить на пенсионном обеспечении части украинцев», - отмечает она и добавляет, что сумма надбавки составит примерно 400 гривен.

Сегодня доплаты в размере 500 гривен рассчитаны на тех, кому 80 лет исполнилось как минимум прошлого года. Но Котенкова отмечает, что Кабинет министров планирует снизить возрастной порог этих доплат до 75 лет в следующем году. На 1 декабря, сообщает журналистка, планируется еще одно повышение пенсионных выплат, оно составит 80 гривен. «Суммы маленькие, но хоть что-то», - комментирует она и подсчитывает, что в целом стоит ожидать повышения суммой в 165 гривен.

«Пенсионный Фонд не справляется», - делает вывод из этой ситуации Котенкова. Взамен украинская власть сейчас предлагает ввести накопительные пенсии, поскольку солидарная пенсионная система уже едва держится. И возникает вопрос, исправит ли это как-то ситуацию? «Как отметила министр, накопительная пенсионная система необходима из-за демографической ситуации», - рассказывает Котенкова. Так, поскольку продолжительность жизни населения в стране растет, а рождаемость - нет, то возникают трудности. В частности, с тем, что минимальный страховой взнос может покрыть лишь 63% минимальной пенсии, а почти треть рабочего населения Украины никак не вовлечена в страхование.

Тем не менее, другие варианты, которые озвучила министр Лазебная, возмутят общество еще больше, убеждена журналистка: увеличить или налоги, или пенсионный возраст. Только так удастся уравнять количество пенсионеров с количеством рабочего населения. Ну или же увеличить ЕСВ, или оставить пенсии на том уровне, на котором они есть.

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