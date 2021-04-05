Политолог Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга. Без вопросов» заявил, что в Украине налоговая система подстроена под олигархов

«Налог на дивиденды, как на инструмент легализации доходов олигархов у нас 5%. А сколько же у нас налог на труд? Так вот, на труд «мартышек, которые лазят по пальме и срывают бананы» налог составляет более 40%. Если налог на капитал (дивиденды) 5%, а на труд 40%, скажите нужно ли трудиться?», - отмечает Чаплыга.

По словам ведущего, налоги крайне несправедливы, ибо обычным трудящимся людям приходиться отдавать 40% от своих доходов, а олигархам всего лишь 5%.

«Налог в системе институтов совместного инвестирования составляет 8%. Даже не вникайте, что такое совместное инвестирование, это просто «схематоз», который позволяет очень большие суммы денег под 8% выводить из этой страны. Вот такая вот «красивая» схема, которой пользуются все», - подчеркнул Чаплыга.

Как отмечает политолог, к сожалению, украинцы налог на труд никак не смогут минимизировать – всё равно будет более 40%. А у олигархов на все нужные опции налоги составляют 5% и 8%. То есть, по факту, в Украине идеальные условия для богатых людей, а обычный народ только обогащает олигархов, сами беднея.

Напомним, Politeka публиковала заявление Чаплыги, что язык бесполезен без носителей, идей, культуры и науки.

Ранее для Politeka Чаплыга рассказал о протестах под ОП.