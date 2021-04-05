Какой бы ни был идеальный закон о Бюро экономической безопасности – важно, какие будут законы о Службе безопасности Украины и об изменениях в уголовно-процессуальном кодексе.

Об этом на форуме «Украина 30» заявил грузинский дипломат и общественный деятель Григол Катамадзе.

«Как бы мы ни принимали самый красивый и идеальный закон о новом органе, очень важно сейчас, какой окончательный вид будет иметь новый закон о Службе безопасности Украины», - сказал он.

Также Катамадзе напомнил, что сейчас в Верховной Раде рассматривается законопроект №3959-1 об изменениях в уголовно-процессуальном кодексе.

«И очень важно, какой в ​​конечном виде будет этот закон. Потому что если он будет тот, на котором сейчас настаивает в том числе экспертная среда – тогда эффективность работы Бюро экономической безопасности точно будет», - подчеркнул грузинский дипломат.

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