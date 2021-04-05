Политолог Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга. Без вопросов» рассказал о тенденции снижения благосостояния украинцев и экономических недостатках

«Общий совокупный долг по ЖКХ составил 81 млрд грн, это ещё без марта и без апреля. По факту, 1 мая этот долг превысит 100 млрд, что значительно больше чем 3 млрд евро, а нам рассказывают, что мы так сильно зависим от неполученного кредита МВФ в 1,7 млрд долларов. Сравните 1,7 млрд долларов и как минимум 3 млрд евро внутреннего долга по тарифам, которые они нам «влупили»», - сказал Чаплыга.

Как отмечает политолог, за 2020 год сбережения украинцев в банках сократились на 17 миллиардов грн по сравнению с 2019 годом. По словам Чаплыги, это было вызвано тем, что существует налог в 19% от дивидендов, полученных от банка.

«То есть те деньги, которые вы понесли в банк и получили от них дивиденды, с них заплатите 19% налога. Глава Минфина Сергей Марченко сообщает нам, что Украина чувствует себя некомфортно без кредита МВФ», - отметил ведущий.

По мнению Чаплыги, выходит, нет смысла украинцам нести деньги в банки для получения дивидендов, потому что пирамида ОВГЗ не облагается, чем пользуются олигархи.

Напомним, Politeka публиковала рассказ Чаплыги, что ситуация с рынком земли в Украине напоминает Древний Рим.

Ранее Politeka распространяла заявление Чаплыги, что Украину можно представить в виде огромного завода, который когда-то хорошо работал – а потом все его цеха взяли и растащили.