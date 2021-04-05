Нет чувства заинтересованности Китая в отношениях с Украиной, мы ему безразличны, его интересуют более крепкие отношения с РФ и естественно в этом ключе он нас и воспринимает. Об этом рассказал китаевед Дмитрий Ефремов в программе «Романенко беседы» на Youtube .

«Украина занимает проамериканскую, антироссийскую позицию и не является той точкой, на которой Китай может сосредоточить свое присутствие и продвигать свои интересы на европейский рынок. Беларусь тоже не очень годится для отношений с Китаем, потому что Беларусь не член ВТО (Всемирная торговая организация., - ред.), поэтому с ней нельзя разрешать торговые споры и она не имеет таких экономических отношений, как у Украины с ЕС», - сообщил китаевед.

Ефремов рассказал, что Россия блокирует для Украины дорогу в «Один пояс – один путь» (евро-азиатский транспортный коридор., - ред.), она понимает угрозы и риски с этим связанные, понимает, что попадет в логистическую зависимость от Китая, экономическое давления будет усиливаться.

«Между Китаем и Украиной наблюдается рост товарооборота, однако для Китая это незначительная составляющая на уровне статистической погрешности. Регион центральной юго-восточной Европы для Китая потерял свою привлекательность. У него есть более тесные отношения с Европой, которая согласна дальше поддерживать отношения на высоком уровне, до которого его удалось развить», - рассказал китаевед.

Ефремов сказал, что Китай уже есть в Европе и ему этого достаточно, поэтому развивать связи с Украиной и Беларусью особо не надо. Вынести какие-то производства из Китая в Украину, когда, например, Америка пытается вытеснить Китай. С технической точки зрения там очень узкий круг секторов, где это можно сделать. Поэтому в этом отношении перспектив никаких.

«Украина интересует Китай как источник сырья, поэтому инвестиции сюда не приходят. Бизнес климат в Украине не очень хороший, но их больше беспокоит частая смена власти поэтому, когда Китай смотрит на Украину, он не понимает с кем разговаривать. Нестабильные демократии очень сильно усложняют сотрудничество», - резюмировал китаевед.

Напоминаем, Politeka сообщала, что прожиточный минимум в Украине изменится.