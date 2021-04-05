В программе «Романенко. Беседы» китаевед Дмитрий Ефремов объяснил, что такое «Один пояс - один путь». Китайский проект предусматривает создание транспортного коридора между Европой и Азией, который выстроит экономическое объединение всех государств этой цепочки.

Гость программы рассказывает, что сейчас появилась тенденция критиковать проект за его безрезультатность. Но Ефремов объясняет, что «Один пояс - один путь», по сути, неправильно поняли, а потому и выстроили неправильные ожидания по поводу него. «Китайцы с самого начала не ограничивали его четкими рамками, сроками, набором условий и набором стран», - говорит он. Идея как раз таки и заключалась в размытости формулировок, чтобы каждый потенциальный участник нашел в проекте сугубо свое.

Тем не менее эксперт оценивает отдачу проекта довольно низко. Так, страны, которые стали его участниками, больше всего заинтересованы в технологических разработках Китая, а тот взамен пока не дает к ним доступа цепочке.

С точки зрения логистики «Один пояс - один путь» работает исправно контейнеры из Китая идут через такие страны, как Казахстан, Российскую Федерацию, Беларусь и Польшу в Европу дальше. Ефремов называет четкие цифры в плане объемов: так, общий объем перемещения равен 20 контейнеровозам в год. Тем не менее это довольно скоростная доставка груза на такой территории. Да, есть определенные проблемы экономического характера, поскольку еще и отдача низкая, но как дополнительный вариант на всякий случай он действует.

Проект финансируется китайскими субсидиями, но эксперт одновременно обращает внимание на цели, которые преследует Китай, продвигая «Один пояс - один путь». Так, прежде всего речь идет не столько о логистике, сколько об интеграции экономики благодаря торговле. «Синхронизируется таможенное законодательство, системы платежей, универсализируются расчеты, устраняются барьеры по лицензированию, предоставлению технологических стандартов и сертифицированию продуктов», - перечисляет Ефремов.

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