В Украине главными енотами, которые отмывают деньги в банковском секторе, являются государственные банки.

Об этом сказал судебный эксперт Владимир Иванков в эфире программы “Диалоги с Макаренко” с Анатолием Макаренко.

Владимир Иванков отметил, что если в банковской сфере будут руководить люди без должного образования - это может привести к банкопаду, который был в 2014-2015 годах.

“Был банкопад. Около 90 банков было выведено с рынка. Где-то они были выведены правильно, где-то была политическая расправа и заказуха. И мы знаем эти примеры, ни для кого не секрет… Все банки, которые были на рынке, их порядка 90, занимались оптимизацией, минимизацией, отмывкой, стиркой. Мы такие банки называли енотами… Они постоянно стирали. Что им в рученьки попадалось - они все это выстирывали”, - сказал Владимир Иванков.

По его словам, сейчас в Украине не более 50 банков, которые действуют и стабильно работают. Среди них также есть еноты.

“Главными енотами в нашем банковском секторе остаются государственные банки. Как мы их называем - бездонная бочка. Которую государство постоянно наполняет своими ОВГЗ-шками, либо же вливаниями живых денег. А кто у нас кредитуется в данных банках? Кто-то задавал себе этот вопрос? Все наши аля народные избранники… Они кредитуются, и как ни странно - не отдают данные кредиты. А Минфин через Кабмин вливают туда, вливают. Бездонные бочки. Самые грязные банки - это у нас Укрэкспортно-импортный банк, государственный. Не побоюсь этого слова - Приват, тоже не чистый банк”, - добавил эксперт.

Он отметил, что также бездонной бочкой является Ощадбанк. При этом, государственные банки не выводят из оборота, а в них вливают деньги налогоплательщиков.

“Сохранились крупные большие бобры, которые обросли жиром и их сложно будет вывести из оборота”, - подчеркнул Иванков.

Как сообщала Politeka, Госфинмониторинг отчитался о борьбе с отмыванием денег в Украине за 2020 год: все подробности.

Также Politeka сообщала, что в "ПриватБанке" сообщили о правилах обмена валют, что изменилось: "Теперь можно...".