Политолог Тарас Загородний в своем блоге «Тарас Загородний говорит» рассказал, что депутаты Верховной рады в первом чтении приняли законопроект о большой приватизации, который, по словам эксперта, будет работать против нашец страны. Он объяснил, почему естественные монополии должны оставаться собственностью государства.

«Есть истории приватизации, которые ничем хорошим не закончились. Потому что свободный рынок не думает на долгие расстояние и долгую перспективу. Приведу пример приватизации железной дороги в Британии, которая прошла в 90-х годах. К чему это привело: частный инвестор нацелен на скорейшее получение прибыли и как можно больше», - говорит политолог.

По словам Загороднего, в результате они посокращали все инвестиции в долгосрочный проект, посокращали количество поездов, которые невыгодные (невыгодные обычно перевозки людей, а выгодные – грузов). В результате случилось много аварий. Эксперт отметил, что самое парадоксальное – это то, что потом частный инвестор на претензии правительства сказал: «Так давайте нам дотации». То есть, они де-факто приходят за теми же налоговыми льготами.

«Зачем тогда приватизировать Укрзализныцю? И не будем забывать, что Укрзализныця обеспечивает главные стратегические вопросы, связанные с перевозками армии. Какие-то непонятные люди там могут быть, в том числе из России, в наблюдательном совете сидеть, быть в курсе того, что там происходит в компании и докладывать врагу. Поэтому я считаю, что приватизация, особенно во время кризиса, является откровенным преступлением», - заявил Загородний.

Кроме Укрзализныци, Загородний приводит в пример такую естественную монополию как Нафтогаз, последствия приватизации которого тоже не будут позитивными.

«То же касается Нафтогаза. Нафтогзаз сейчас и так ведет себя, как частная компания, которая обложила дополнительным налогом всех граждан страны, торгует так, как хочет и украинский газ, который по себестоимости стоит где-то 100 долларов, продает за 300. Это называется поведением монополии и злоупотреблением монополии. В этой связи я считаю, что это преступление – дать зеленый свет приватизации естественных монополий. Они должны находится в государственных руках, и это все вранье что, нам рассказывают, что государство – неэффективный собственник», - считает Загородний.

Он также отметил, что во всем мире, особенно в развитых странах, государство присутствует в во всех отраслях и налоговыми льготами они дают возможность развиваться, особенно долгосрочным проектам. Как пример он приводит бизнес всем известного Илона Маска, который, по словам Загороднего, является дотируемым государством бизнесом. США инвестирует в компанию Маска, так как из финансирования этого бизнеса граждане тоже имеют выгоду: вокруг него строятся другие бизнесы, например, высокотехнологичные или обслуживающие предприятия. Таким образом одно рабочее место в сфере машиностроения обеспечивает 10 рабочих мест в других смежных отраслях.

Напомним, Загородний прокомментировал заявление секретаря СНБО о пересмотре приватизации.

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