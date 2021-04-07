У бизнеса есть панические настроения, поскольку из-за локдауна пришлось отказаться от проектов или же произошел крах того, что они строили.
Об этом сказал футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.
“Панические настроения есть у бизнеса. Даже мне пришлось отказаться от нескольких проектов, которые я готовил полгода. И мне пришлось отказаться потому что все, дальше кризис. Который будет месяц-два, полтора. Мы сейчас проедаем опять какие-то свои запасы, которые постарались заработать в сентябре - в октябре. Кто-то выплывет, большинство - нет”, - сказал Алексей Толкачев.
Он отметил, что часто говорят о смертях от COVID-19, при этом, никак не отслеживается результат нервных переживаний, которые приводят к сердечным приступам.
“Однозначно знаю, что после первого локдауна в дальнем окружении моих знакомых два бизнесмена покончили жизнь самоубийством. Для них крах всего, что они строили, в результате локдауна оказался просто непосильным ударом. Но это же не от вируса умирают. Поэтому, панические настроения есть, и как бизнесу выживать непонятно”, - добавил футуролог.
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По его словам, действия властей невозможно спрогнозировать, а из-за этого нельзя строить бизнес-стратегии.
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