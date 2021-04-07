Доходная часть бюджета Украины в прошлом году составила чуть более триллиона гривен, с этого триллиона гривен в бюджет страны таможня перечислила и администрировала налоги, уплаченные бизнесом, в составе 360 миллиардов гривен, это около 33% всей доходной части бюджета. Об этом рассказал эксперт таможенного дела, дважды экс-руководитель Таможенной службы Украины Анатолий Макаренко в программе "Монолог Макаренко" на Youtube

«На самом деле цифра ужасная, потому что в нормальных цивилизованных странах эти цифры абсолютно другие - от 5% до 10%. Работает внутреннее налогообложение, работает правовая налоговая культура, а не таможня. Таможня на границе должна быть фискальным пылесосом и вытягивать, выдавливать налоги с бизнеса и товара на границе», - сказал эксперт таможенного дела.

Макаренко подчеркнул, что, к сожалению, у нас таможня становится сегодня не только фискальным органом, но и элементом отечественной экономики. Это неправильно, это ошибочно. Поэтому первое - мы должны определить статус таможни страны как государственного органа, который отвечает прежде всего за экономическую безопасность.

«Это создание конкурентных условий деятельности для отечественной экономики, это защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции. Содействие нашим производителям в их экспортных усилиях и конкурентной борьбе с мировыми производителями», - рассказал эксперт таможенного дела.

Макаренко сказал, что второе - это всемерная защита граждан, прежде всего, от незаконного наркотрафика и недопущение попадания наркотиков на территорию нашей страны. Задача таможни – это защита наших границ от перемещения через них оружия и других небезопасных веществ.

«Задача таможни не выпускать из страны потоки контрабанды тех же сигарет, которыми мы подрываем свою репутацию в Европе, как основной донор контрабандного экспорта табачных изделий. Задача таможни - это защита наших лесов. Я в свое время написал письмо одному из премьер-министров, большое письмо, показав, что мы вывозим.

Таможня фактически включена в цепочку вывоза из страны огромных потоков нашего с вами леса», - резюмировал эксперт таможенного дела.

Напоминаем, Politeka сообщала, со слов Макаренко, что таможенная служба Украины полностью подчинена Министерству финансов.

Также ранее, Макаренко заявлял, что таможенная служба в состоянии деформации.