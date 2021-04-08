Сейчас в Украине среди чиновников как никогда актуальна тема деклараций. Политолог Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга. Без вопросов» рассказал о механизме деклараций незаконных средств.
«Как показывают в декларации то, что нажито «непосильным» трудом? Грубо говоря, вы заработали 1000 гривен за год, с них вычли все налоги и так далее, и вы это показываете как доход», - начал Чаплыга и привел пример, что у вас внезапно появляется миллион долларов, но одна беда – как показать в декларации этот миллион?
«Ну и налоги надо с него заплатить, да и Бог с этими налогами, надо же сказать, откуда миллион взялся», - добавил политолог.
Эксперт рассказал, что олигархи пользуются определенной схемой, чтобы узаконивать и декларировать эти средства. А именно схемой «заимствований у друзей, родственников и т.д.».
«Вы пишете в декларации, что одолжили средства «на 118 лет» у «Васи Пупкина», который может, поскольку он давно выкачал эти бабки и они в офшорах у него лежат», - сказал политолог.
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По словам Чаплыги, таким образом, вы обозначаете в декларации, что заработали 1000 гривен и вам одолжили миллион долларов и эти деньги становятся почти что законными. Эксперт подчеркнул, что подобными схемами пользуется большая часть политиков и олигархов.
Напомним, Politeka публиковала рассказ Чаплыги, что ситуация с рынком земли в Украине напоминает Древний Рим.
Ранее Politeka распространяла заявление Чаплыги, что Украину можно представить в виде огромного завода, который когда-то хорошо работал – а потом все его цеха взяли и растащили.