В чем заключается суть налоговой амнистии, которую сейчас планирует ввести украинская власть? На этот вопрос ответил экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику».
Кущ объясняет, что то, что нам сейчас известно об этом законопроекте, даже при внимательном перечитывании документов, - это лишь вершина, нижняя же часть айсберга до сих пор скрывается под водой. Следовательно, мы не знаем, к чему именно должна привести эта налоговая амнистия.
Тем не менее, в этом деле следует учитывать, что закон и не имеет еще своего окончательного оформления. Так, кое-что до сих пор на уровне идеи. Но экономист убежден, что как раз таки чиновники точно знают, какими будут результаты принятия законопроекта. «Они уже прекрасно понимают, для чего это делается и к каким результатам это должно привести», - говорит он.
Из того, что известно на данный момент, Кущ рассказывает том, как будет происходить амнистия для капиталов, заработанных в предыдущие десятилетия. Так, предусматривается уплата налога, но он тоже имеет свои ставки. 2,5% от суммы, которая идет на легализацию, нужно платить при условии, что эти средства будут вложены в ОВГЗ. Налог в 5% предполагается за легализацию ценных бумаг, денег и имущества, находящихся на территории Украины. «Если ты легализируешь имущество, финансовые активы, которые находятся за рубежом, ты заплатишь 9%», - заканчивает Кущ.
Напоминаем, Чаплыга заявил, что в Украине налоговая система подстроена под олигархов.
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Ранее Politeka сообщала о том, что Кущ рассказал, какие доходы можно не легализовать.