Политический кризис 2008 года невозможно рассматривать вне контекста мирового экономического кризиса, который начался в 2008 году. В 1998 году Украина пережила первый серьезный экономический кризис, а кризис 2008 года с точки зрения экономических последствий был гораздо серьезнее. Об этом рассказал Кость Бондаренко, украинский политолог и историк в программе украинского политолога Руслана Бизяева «Культ личности» на Youtube.

Ведущий задал вопрос политологу Бондаренко, соответствовали ли вызовам этого кризиса в тот момент действия исполнительной и законодательной власти.

«Власть была немного растеряна, хотя предупреждали экономисты и мировые экономисты, что «пузырь» надувается и раз в 13 лет он лопается. Украинские власти тешили себя иллюзиями, что кризис ударит в первую очередь по развитым экономикам мира. А что касается Украины, то и так мы живем в перманентном кризисе и нам не привыкать. Украине нечего терять и мы сможем оттягивать момент кризиса максимально долго», - ответил политолог.

Бондаренко рассказал, когда в мире начался экономический кризис, это где-то начало сентября 2008 года, Украина еще до нового года работала фактически в старом режиме по макроэкономическим показателям. Эти показатели сохранялись на старом уровне, хотя уже Россия, США и Европа били во все колокола и говорили о том, что у нас все плохо.

«В Украине первый шок от кризиса ощутили где-то в октябре-ноябре 2008 года и начались превентивные меры. А к концу года уже и на макроэкономических показателях это сказалось», - сказал политолог.

Ведущий спросил у политолога Бондаренко, какая ситуация в 2008 году была с МВФ.

«В 2008 году и в последующие годы нам удалось с МВФ выдерживать достаточно серьезную собственную линию, мы не шли на серьезные компромиссы с МВФ, не шли на их поводу, а реально наши переговоры с МВФ касались того, что они просили подтвердить наличие у нас ресурсов для того, чтобы обеспечить наши обязательства. Позиция МВФ к Украине была достаточно мягкой», - подытожил политолог.

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