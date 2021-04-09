Люди - ключевой элемент управленческого успеха. Так в эфире программы «Знай наших» Тараса Загороднего заявил Председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник и рассказал об опыте в управлении бизнесом, о неудачах, с которыми приходится сталкиваться предпринимателям, и объяснил, почему ему стыдно за украинских чиновников.

«Я всегда считал, что ключевое - это люди. Когда у тебя есть команда, ты можешь поднимать планку очень высоко и я понимаю, что когда действуешь ты, будет действовать команда, которая рядом с тобой. Я понимаю, когда веришь ты, будет верить команда, которая работает с тобой, ты заряжаешься сам от них и ты их заряжаешь», - считает Олейник.

Он убежден, что это один из ключевых элементов управленческого успеха. Говоря о неудачах, которые случаются на пути предпринимателей, он вспомнил о недавнем собрании ФРУ и аналитику, проведенной на нем.

«Стыдно об этом говорить, но успехов больше у предпринимателей и у бизнеса, а неудач больше там, где государственная политика. Это как раз была очередная авария на железной дороге, что было поводом, чтобы мы провели анализ. Мы понимаем, что это состояние колеи, на который очень сильно влияет, какой парк используется перевозчиком. В 2017 году начали завозить вагоны с РФ, которые 45 лет и больше в эксплуатации, они там списывались и по цене металлолома покупались, завозились в Украину и ставились на рельсы», - рассказал Олейник.

Он отметил, что на собрании они проанализировали, что этой проблемой занимались два президента, три премьер-министра, три вице-премьера, было 18 рабочих совещаний на уровне первых лиц государства, 28 протокольных поручений и многие другие действия. Однако проблема так и не была решена.

«Эти 20 000 вагонов сегодня ходят по украинской железной дороге и разбивают нашу колею. Это такая неудача, так стыдно за страну, которая не понимает своей ответственности, этих чиновников, своих людей ставят под угрозу. Завтра кто-то может ехать в интерсити и попасть в беду. Как государство может не принимать решение - я не понимаю. Молотом по голове был этот подсчет и понимание нашей работы и бездействия правительства», - заявил Олейник.

Ранее Politeka сообщала, что Олейник рассказал, какие перспективы имеет украинская продукция на внешних рынках.

Он также заявил, что система публичных закупок не открыла Украине рынок ЕС.