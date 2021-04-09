О том, как предприниматели создавали свой бизнес в 1990-х годах, рассказал в программе Тараса Загороднего «Знай наших» Дмитрий Олейник, председатель Совета Федерации работодателей Украины и Председатель наблюдательного совета ОАО «Ветропак Гостомельский стеклозавод», а также вспомнил, с чего начиналась его собственная карьера в первые годы независимой Украины.

Вспоминая, как создавался и развивался бизнес в 1990-х годах, Олейник идет и тропами собственной карьеры. Так, сначала производство ориентировалось на парфюмерию, но спрос как таковой отсутствовал. Таким образом, возникла проблема, которая требовала решения поскорее: переориентировать компанию на что-то другое. «Возможно, нам немного повезло, но в Украину пришла компания "Кока-Кола"», - вспоминает он.

Олейник признается, что страх перед сотрудничеством с такой масштабной компанией был, ведь она требует высокое качество. Сначала, говорит гость программы, их продукция даже не напоминала ту, которую весь мир знает сегодня. Но риск все же себя оправдал, они подняли планку и сейчас вышли на уровень брендов мирового значения - Coca-Cola, Pepsi, пивные компании. «Не боги горшки обжигают», - попутно вспоминает Олейник народную мудрость.

Эксперт считает, что к сегодняшнему успеху причастна вся компания, ведь на все опасности и инвестиции для первых рискованных шагов они шли вместе. В середине 1990-х годов, вспоминает он, Европейский банк реструктуризации и развития дал им первый кредит еще и прямо компании, а не посредством украинских банков. На вопрос, почему так случилось, Олейник отвечает однозначно: «Мы были открыты, мы не делали левых схем». Открытость, надлежащие условия труда и достойная его оплата - это первоочередные вещи, если компания хочет выйти на мировой рынок.

Напоминаем, Олейник заявил, что система публичных закупок не открыла Украине рынок ЕС.

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