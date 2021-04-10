Сотрудники ПриватБанка воспользовались личными данными украинцев

Как передает Politeka.net, об этом в своем отзыве на портале "Минфин" сообщил недовольный клиент.

По его словам, сотрудники ПриватБанка откуда-то узнали номер телефона его девушки и после неудачной попытки связаться с ним, позвонили к девушке.

"У меня просто нет слов. Час назад, звонит мне Приват на не финансовый номер телефона, я не успеваю взять трубку, и эти веселые ребята, звонят моей девушке. И начинают требовать меня. Девушка перезванивает мне, и устраивает жесткий скандал по этому поводу, я в шоке, ничего не могу понять, звоню обратно в банк, и тут самое веселое, оператор не может мне объяснить, откуда у них номер человека, с которым я не живу, и только как два месяца начал встречаться", - рассказал мужчина.

Также он отметил, что это произошло после того, как у него при обновлении приложения от банка затребовало доступ к телефонной книге.

"На каком вообще чертовом праве, банк лезет в мою личную жизнь, если долгов по кредиту нет, в отделении банка последний раз был полтора года назад, чтобы обновить инфу. Кто дал банку такое право? У меня просто отпало желание сотрудничать с данным банком. Закрываю *** счета фоп и личные и ухожу в любой другой банк, где ценят личное пространство клиентов", - подытожил мужчина.



Сотрудники ПриватБанка пообещали разобраться в ситуации, обратившись к клиенту в личные сообщения.