Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, какими способами ЖЭКи списывают с жильцов больше денег за отопление, чем реально должны.

«Например, в отопительный сезон в вашем доме могут «украсть» общедомовой счетчик тепла. В этом случае счета за отопление будут насчитывать исходя из нормативов, которые чаще всего выше реальных. Правда, интереса ЖЭКа в этом случае нет, ведь деньги за тепло мы платим напрямую тепловикам. «Химичить» с отоплением могут разве что ЖЭКи в новых домах, где у тепловиков еще нет прямых договоров с потребителями», - говорит Котенкова.

Она объяснила, что «схема» заключается в том, что ЖЭК платит за потребленное тепло всего дома местному облэнерго, а потребители рассчитываются уже с ЖЭКом. Но самое интересное, по словам Котенковой, то, что в новых домах есть счетчики, а в платежках есть две графы – «потребленное тепло» и «оплата отопления мест общего пользования» (или тот же МОП). И бывает, что за отопление МОПов насчитывают больше, чем за отопление квартиры.

«Почему так происходит? Ответов несколько: ЖЭК может списывать больше, чем потребляет дом. И здесь жильцы сами должны контролировать. Но бывает, что никто ничего не химичит, а счета за МОПы все равно высокие. И здесь ответ такой: места общего пользования многоквартирного жилого дома - это помещения, предназначенные для обеспечения эксплуатации дома и бытового обслуживания, кроме подъездов, это еще и чердаки, подвалы, лифтовые шахты и т.д. Их тоже приходится отапливать за общий счет», - рассказала Котенкова.

Она отметила, что согласно нормативной документации, расчет платы за отопление происходит следующим образом: из суммарного объема тепла, который потребил дом, вычитают потребление всех квартир и потом разбрасывают остаток на всех согласно площади их жилья. Как говорят эксперты в сфере ЖКХ, решить эту проблему может система, которая будет автоматически собирать данные со всех счетчиков.

«Цена такой дистанционной системы передачи показателей - несколько десятков тысяч гривен, и часто собрать всю сумму на ее установку быстро не получается. Поэтому как вариант жильцы сами могут снимать показания всех квартирных счетчиков в последний день месяца и подавать их в ЖЭК. Но люди у нас ленивые, без обид, скажу вам так, когда в доме отключают свет, звонят в ЖЭК, аварийку, Киевтеплоэнерго одни и те же жильцы, а остальные пишут в чате дома, что случилось и когда будет свет», - рассказала журналистка.

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