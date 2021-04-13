Долг Украины составляет 85 млрд долларов. Предпосылкой его возвращения является рост экономики, чего, к сожалению, не наблюдается.

Об этом заявил в программе «Что дальше?» с Любовью Завальнюк на канале «Знай24» Юрий Атаманюк, генерал-майор налоговой полиции Украины.

Сейчас на самом деле много разговоров ведется вокруг Международного валютного фонда. В частности, ему Украина должна 1,7 млрд, если же подсчитать задолженность и другим кредиторам, то общая сумма, говорит Атаманюк, превышает 85 млрд долларов. Пока долги растут, бюджет падает. Гость программы отмечает, что в этом году наблюдается рекордный дефицит: бюджет составляет 250 млрд грн.

«Каким образом можно перекрывать это?», - озвучивает генерал-майор логичный вопрос. Для этого необходимо рост экономических показателей, в таком случае выросли бы и налоги, вырос бы и бюджет. Но украинская экономика вовсе не в том состоянии. Атаманюк также напоминает, что звучали обещания о росте экономики в 2021 году на 4,6%. «Что мы имеем - по факту, по результатам первых двух месяцев, мы имеем падение 2,8%», - говорит он.

Ситуация же с Международным валютным фондом складывается так: сотрудничество не отменяется, но двух траншей по 700 млн долларов Украина так и не имеет.

Напоминаем, Атаманюк рассказал, что для Украины есть альтернатива МВФ в Пекине.

Ранее Politeka сообщала о том, что Атаманюк обратился к украинским политикам с вопросами о состоянии страны.