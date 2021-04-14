Cовременный украинский мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал о частной космонавтике в Украине.

«Государству космонавтика не подсильна, поскольку ситуация в науке и в технологиях меняется значительно быстрее, чем успевает на эти перемены реагировать тяжелый бюрократический аппарат», - говорит футуролог.

Он отметил, что в Украине есть силы и структуры, которые пытаются пролоббировать открытие космической отрасли для частных инвестиций.

«Казалось бы, это что-то такое совершенно далекое и космическое… Где мы, где космос? Но, опять-таки, говорю, что есть люди, которые мыслят масштабно. Есть несколько частных компаний, которые поднимали вопрос строительства в Херсонской области нашего украинского космодрома. Там наиболее оптимальное географическое положение для вывода ракеты-носителя на орбиту. И то, оно далеко не лучшее. Были мысли о том, что Украина вообще не подходит для космических запусков – необходимо быть ближе к экватору», - сказал Толкачев.

Также он рассказал об еще одном проекте украинцев – это автофажные ракеты.

«Украинцы сейчас пришли к пониманию, что запуск огромных ракет в космос может быть нам и недоступен, и нецелесообразен. Поэтому, например, в Украине есть проекты запуска малых автофажных ракет. Это вообще фантастика!», - заявил футуролог.

По его словам, это ракета из топлива, на которую не нужны капитальные затраты.

«Это будет твердое топливо. Ракета будет лететь, сама себя сжигать и в конечном итоге она выводит спутник на орбиту, и к этому моменту она полностью сгорает. Корпус не нужен, капитальных затрат практически нет… Если сделать ракеты дешевыми и запускать их массово – то, что строит Илон Маск, может попросту не понадобиться. И это опять-таки доказательство того, что Украина может предлагать очень классные идеи. Хотелось бы только, чтобы они здесь реализовались», - подытожил Толкачев.

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