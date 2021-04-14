В известном романе американского фантаста Филиппа Дика инопланетяне, прибывшие со спутника планеты Сатурн – Титана - пытаются колонизировать Землю. Примерно такой же сюжет закручивается вокруг «Объединенной горно-химической компании» (ОГХК), куда руководители Фонда госимущества Украины назначили новых менеджеров, не имеющих опыта работы в отрасли, но лично преданных и готовых принимать любые решения. Есть опасения, что с назначением новых «смотрящих» так и не будет завершено освобождение ОГХК от коррупционных схем Журило-Перцева, заработанные прежней командой рекордные средства перекочуют на счета нового руководства, а сама ОГХК будет приватизирована теми, кто годами строил вокруг нее мошеннические схемы, пишет "Антикор".



В феврале этого года деятельность правления Объединенной горно-химической компании (ОГХК) была высоко оценена руководством Фонда госимущества. Однако, не прошло и двух месяцев, как глава ФГИ Дмитрий Сенниченко устроил кардинальные перемены в составе правления, убрав из него признанных профессионалов и поставив на их место неопытных «неофитов».



Согласно приказу главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, Артур Сомов остался в статусе и.о. председателя правления ОГХК. Однако, первый зампред правления Леонид Бортничук, курировавший службу юристов, понижен до обычного члена правления. Уволена руководитель направления коммерции и сбыта Татьяна Гогенко. Ушли также Сергей Москаленко, занимавшийся финансами и Валерий Солод, курировавший службу безопасности ОГХК. По словам источников, осведомленных с ситуацией в компании, возможной и очевидной целью всей этой кадровой перестановки является получение первыми лицами ФГИ подконтрольного большинства в правлении ОГХК для того, чтобы единолично влиять на принимаемые решения и продавливать любые директивы фонда. Отсюда и разрыв контрактов с Солодом, Москаленко, Гогенко и Иванченко, как членами правления.



Новый состав правления ОГХК сформирован лично зампредом ФГИ Денисом Кудиным, о чем свидетельствует тот факт, что первым замом Артура Сомова стал уроженец Кривого Рога, товарищ и бывший коллега Кудина по работе в структурах WOG - Владислав Войтенко. До назначения в ФГИ Кудин возглавлял дирекцию розничных продаж ООО «ВОГ Ритейл», а Войтенко развивал там же торговую сеть кафе-магазинов при АЗС, продавая хот-доги, кофе и другие продукты питания. Опыта реализации титаносодержащего сырья он не имеет.



Еще одним членом новой команды менеджеров ОГХК стал Виталий Петраш, имевший опыт руководителя среднего звена, разбирающийся в торговле горючим, но также никогда не имевший дело с титаном. К тому же, в трудовой биографии Петраша значится работа в нескольких структурах с сомнительной репутацией: он успел поработать в скандальной "Техойл", отличившейся махинациями с договорами на ответственное хранение топлива, в результате которых государство недополучало причитающуюся часть заказа и несло многомилионные убытки, а также сотрудничеством с ООО "Олеум Стандарт" и ООО "Унисистем", которые фигурировали в уголовных делах о финансовом мошенничестве и нанесении убытков государству. Не владея даже английским, который является основным для общения с покупателями продукции ОГХК и которым обязаны владеть даже его новые подчиненные, Виталий Петраш возьмет на себя функции Татьяны Гогенко.



Новыми членами правления ОГХК также стали ранее неизвестные в отрасли Евгений Прилепко, Алексей Тютюнник и Алексей Сарычев. Руководитель по производству Андрей Иванченко остался на должности, но лишился места в правлении.



Как известно, в конце марта Верховная Рада разблокировала процесс большой приватизации. В числе первых кандидатов – пакеты акций шести облэнерго, киевский завод Большевик и ОГХК. По некоторым данным, последняя может быть выставлена на продажу уже 27 июля.



Ранее, Дмитрий Сенниченко заявлял, что за ОГХК Украина может выручить 3-5 млрд. грн. Таким образом, компания, объединяющая основные титанодобывающие активы – Вольногорский ГМК и Иршавский ГОК совершенно заслуженно может стать одним из крупнейших объектов приватизации в истории Украины. Однако для этого ОГХК должна показывать достойный финансовый результат.



Прежний состав правления с этой задачей успешно справлялся, несмотря на то что принял предприятие фактически в разграбленном состоянии. Так, была решена проблема затоваренных складов с огромными складскими запасами в несколько раз превышающими месячное производство комбинатов и прекращена практика контрактов исключительно со структурами бывшего директора на условиях товарного кредита (отгрузка без предоплаты на условиях отсрочки 150-360 дней). Новый состав правления изменил правила реализации продукции, выстроил заново систему сбыта. Несмотря на бойкот со стороны недоброжелателей и связанных с ними трейдеров, не допустил образования задолженности по зарплате работникам филиалов и офиса. А это почти 5400 человек. Благодаря работе профессиональной управленческой команды, предприятию удалось обеспечить получение рекордной прибыли: только за последний месяц на счета ОГХК от реализации концентрата поступило 460 млн. грн. В истории ОГХК при любом менеджменте, то ли Дмитрия Фирташа, то ли команды экс-нардепа Мартыненко (в лице Руслана Журило Руслана и Юрия Перцева), такого дохода не было никогда в пересчете по любому курсу валют.



Если следовать этой логике и взятому курсу, то к моменту приватизации ОГХК могла бы заработать 2-3 млрд. грн., что безусловно, значительно повысило бы рыночную стоимость компании по сравнению с той, что была заявлена руководителем ФГИ. Возможно, именно это и спутало чьи-то карты?...



Как бы там ни было, вместо сохранения и приумножения результатов успешной команды, ее меняют на новых лиц, не имеющих опыта работы. Нельзя исключать, что замена профессионального менеджмента т.н. «смотрящими» накануне приватизации, может означать либо «дембельский аккорд» в виде вымывания выручки и вывода ликвидных активов, либо подготовку к появлению неких проблем для последующего проведения «договорной приватизации».



Независимые наблюдатели отмечают, что новая расстановка сил в правлении компании позволит руководителям ФГИ Дмитрию Сенниченко и Денису Кудину установить единоличный контроль над стратегическим предприятием и его средствами, что врят ли пойдет на пользу ОГХК и главному бенефициару – государству.



Тем временем, пока новые члены правления знакомятся с новой для себя спецификой отрасли и вникают в курс дела, трудовой коллектив ОГХК в неформальных беседах всерьез начинает обсуждать пугающую перспективу отката к ситуации 2016-2020 гг. И для этого, похоже, есть все основания.



Дело в том, что из-за отсутствия политической воли и нулевой толерантности к проявлениям коррупции среди нынешнего руководства ФГИ, ОГХК так и не удалось полностью избавиться от коррупционных схем и компаний-паразитов. В качестве примера, приведем всего несколько вопиющих фактов…



Несмотря на открытые еще в 2016 году САП и НАБУ уголовные производства в отношении бывшего директора ОГХК Руслана Журило и замдиректора Юрия Перцева по факту поставок в 2014-2016 гг. продукции по заниженной стоимости компаниям посредникам - воз и ныне там.



В январе 2017 НАБУ обнаружило, что управление банковскими счетами Bollwerk и Adelis Trade (основные «иностранные» компании, на которые шел экспорт ОГХК) с помощью системы «клиент-банк» осуществлялось с того же IP-адреса, что и счета ОГХК. Эта коррупционная схема сохранялась вплоть до недавнего времени. Летом 2020 г. новый менеджмент ОГХК прекратил поставлять концентраты в адрес Bollwerk и Defessa Trans F.Z.E., однако эти компании начали менять на новые «прокладки», связанные со старым менеджментом из Эмиратов, Эстонии, Австрии.



Благодаря безнаказанности бывшего менеджмента и его очевидным связям на уровне руководства ФГИ, ОГХК так и не удалось полностью избавиться от миллиардных закупок у компаний, связанных с Р. Журило и Ю. Перцевым. Только один крупный контрагент ОГХК - ООО "ІМЕКС МІНЕРАЛС" в 2016-2021 гг. поставил ОГХК товаров и услуг более чем на 2,5 млрд. грн. Почему эта компания до сих пор продолжает участвовать в закупках?



Следствие до сих пор так и не расследовало убыточные продажи продукции ОГХК за период 2016 г. Убытки за этот период составили - около $ 30 млн. Хотя главный фигурант уголовного дела - Bollwerk продолжала экспортировать почти 90 % всей продукции ОГКХ ежегодно и вплоть до III квартала 2020 г., распродавая склады бесплатно вывезенной продукции на $ 30 млн. в течении первого полугодия 2020. Снабжение ОГХК топливом и материалами весь этот период также полностью оставалось под аффилированными предприятиями, связанными с прошлым менеджментом Журило и Перцева. А это еще 3 млрд. грн. в год. Общие убытки от этой схемы оцениваются в 5 млрд. грн.



Бывшие контрагенты Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG и Defessa Trans F.Z.E имеют долг перед ОГХК за поставленную и не оплаченную продукцию в размере $ 35 млн. (вместе с санкциями – $39 млн.). Существует серьезный риск невозврата этих средств. Один из контрагентов - Adelis Trade LLP в конце 2020 года уже была ликвидирована и исключена из реестра английских компаний, что сделало невозможным дальнейшее взыскание убытков. Судебные иски по просроченным долгам, поданные в конце 2020 г. – начале 2021 г. до сих пор не назначены к слушанию в МКАС ТТП Украины.



Пока ФГИ и правоохранительные органы больше интересует вопрос «откуда берутся деньги у ОГХК», а не «куда» и «кому они уходят» - бывшим менеджментом уже выведено достаточно средств для самостоятельного участия в приватизации компании.



И похоже, этот сценарий многих устраивает.