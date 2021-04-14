Политический обозреватель, эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев в своей программе «Развилка» дал неутешительный экономический прогноз.

«Украина последние 2 года балансирует между суверенным и техническим дефолтом. Фактически, что нас спасает, это ОВГЗ. Не ресурсы Нацбанка, как многие думают. Потому что, по моим данным, более двух третей золотовалютных запасов нашей страны находятся не в управлении Нацбанка, а находятся в залоге. В том числе Международного валютного фонда и тех фондов, которые аффилированы с Международным валютным фондом и другими организациями», - говорит эксперт.

Он отметил, что МВФ прекрасно понимает эту ситуацию, и постоянно выставляет новые требования.

«На данный момент локдаун – это тот черный лебедь, который может обрушить средний и малый бизнес. Локдауны же не заканчиваются. Они просто меняются по форме. Просто у нас его по-разному называют: интеллектуальный, локальный… Но, по сути, это то же самое. Поэтому рассчитывать на то, что в этом году с экономической точки зрения будет лучше, чем в 2020 или 2019 – нет, ни в коем случае. Каждый следующий год с экономической точки зрения для жизни простого гражданина будет хуже», - утверждает Бизяев.

По его словам, в Украине действует сырьевая модель экономики. Но на данный момент государство не может использовать достоинства этой модели.

«Например, развивать экспорт зерна. Нас на этом рынке уже начинают обскакивать, в том числе обскакивает Россия, особенно после последних событий с Китаем. На что нам рассчитывать, на что надеяться? Надо сейчас быть, как говорил неоклассик, ближе к земле. Хотя бы маленький кусочек земли все-таки даст больше, чем большой магазин зимней обуви в стратегической перспективе», - подытожил эксперт.

Ранее Politeka сообщала, что Котенкова заявила, что с мая всех украинцев переведут на годовой газовый тариф .