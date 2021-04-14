Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины на 4% в 2021 году. Экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что рост ВВП будет около 3%.
Об этом он заявил в программе «Что дальше» на канале «Знай24».
По его словам, за первые месяцы 2021 года наблюдалось падение ВВП, но за второй квартал будет «сумасшедший рост».
«Официально за второй квартал 2020 года падение -11%. Ввели карантин, истерика, какая-то часть заводов остановилась… А сейчас что произойдет? Работают, как работали. Не скажу, что чудо, но за счет базы сравнения у нас за второй квартал 2021-го будет невероятный рост по сравнению со вторым кварталом 2020-го», - говорит эксперт.
Охрименко отметил, что украинские власти будут приписывать себе рост ВВП, однако это всего лишь математика.
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«Если там минус, если вы просто работаете – у вас будет большой плюс. База сравнения», - сказал экономист.
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