Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины на 4% в 2021 году. Экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что рост ВВП будет около 3%.

Об этом он заявил в программе «Что дальше» на канале «Знай24» .

По его словам, за первые месяцы 2021 года наблюдалось падение ВВП, но за второй квартал будет «сумасшедший рост».

«Официально за второй квартал 2020 года падение -11%. Ввели карантин, истерика, какая-то часть заводов остановилась… А сейчас что произойдет? Работают, как работали. Не скажу, что чудо, но за счет базы сравнения у нас за второй квартал 2021-го будет невероятный рост по сравнению со вторым кварталом 2020-го», - говорит эксперт.

Охрименко отметил, что украинские власти будут приписывать себе рост ВВП, однако это всего лишь математика.

«Если там минус, если вы просто работаете – у вас будет большой плюс. База сравнения», - сказал экономист.

Ранее Politeka сообщала, что Котенкова заявила, что с мая всех украинцев переведут на годовой газовый тариф .