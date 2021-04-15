Когда-то в Украине были просто убыточные госпредприятия. Теперь в Украине есть убыточные госпредприятия с наблюдательными советами, членам которых приходится выплачивать астрономические зарплаты. Как решить эту проблему?
Своё мнение в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
«Приватизировать убыточные государственные предприятия – это хорошая идея. Тогда они стали бы давать прибыль. Это классика. Любой чиновник, который возглавляет госпредприятие, понимает: если день прошёл, а он ничего не украл – день пропал зря. Система работает чётко: пока ты стоишь во главе, ты воруешь, потом тебя таскают в прокуратуру, и ты со всеми рассчитываешься. А если не воруешь - посадят», - рассказывает экономист.
По его словам, проблема не в людях, а именно в системе: она построена так, что нельзя не воровать. Охрименко напомнил историю «Укртелекома», который приносил огромные убытки, пока был государственной компанией – а после приватизации оказалось, что он вполне может быть прибыльным.
«Можно сравнить убыточную государственную «Укрпочту» и прибыльную частную «Новую почту». Государственное предприятие в Украине не может быть прибыльным – хотя бы просто потому, что люди туда идут не за тем, чтобы обеспечивать прибыль», - резюмирует Александр Охрименко.
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Ранее, как сообщает Politeka, этот эксперт рассказывал о теневой экономике во время карантина.